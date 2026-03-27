Российская туристка, впавшая в кому в Таиланде, умерла

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Умерла туристка Екатерина Панова, впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости, сообщила РИА Новости ее сестра Алена Давыдова.

"Сегодня ночью ее не стало", — рассказала собеседница агентства.

Давыдова добавила, что Панова так и не пришла в сознание. Точный диагноз пока неизвестен.