ВС России нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли шесть ударов возмездия, в том числе один массированный, по предприятиям ВПК Украины, цехам производства дистанционно управляемых катеров, объектам ТЭК и инфраструктуры ВСУ, сообщило в пятницу Министерство обороны России.