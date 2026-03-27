ВС России нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли шесть ударов возмездия, в том числе один массированный, по предприятиям ВПК Украины, цехам производства дистанционно управляемых катеров, объектам ТЭК и инфраструктуры ВСУ, сообщило в пятницу Министерство обороны России.
"С 21 по 27 марта текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства дистанционно управляемых катеров, места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
