Владельца нарколаборатории в КБР осудили на 15 с половиной лет колонии
Владельца нарколаборатории в КБР осудили на 15 с половиной лет колонии - РИА Новости, 27.03.2026
Владельца нарколаборатории в КБР осудили на 15 с половиной лет колонии
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 15 с половиной годам лишения свободы владельца нарколаборатории, в которой производили мефедрон, сообщили в... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T18:07:00+03:00
2026-03-27T18:07:00+03:00
2026-03-27T18:07:00+03:00
происшествия
баксанский район
баксанский район
происшествия, баксанский район
Происшествия, Баксанский район
Владельца нарколаборатории в КБР осудили на 15 с половиной лет колонии
ВС КБР приговорил владельца мефедроновой нарколаборатории к 15,5 года колонии
НАЛЬЧИК, 27 мар - РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 15 с половиной годам лишения свободы владельца нарколаборатории, в которой производили мефедрон, сообщили в прокуратуре региона.
"В суде установлено, что в августе 2025 года житель Баксанского района
совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно приобрел оборудование и прекурсоры наркотических средств. После этого он оборудовал в подсобном помещении своего домовладения лабораторию по производству синтетических наркотиков с целью их последующего сбыта", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли в доме подсудимого лабораторное оборудование, а также более 13 килограммов мефедрона и свыше 40 килограммов прекурсоров.
"Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в прокуратуре.