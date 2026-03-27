Владельца нарколаборатории в КБР осудили на 15 с половиной лет колонии

НАЛЬЧИК, 27 мар - РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 15 с половиной годам лишения свободы владельца нарколаборатории, в которой производили мефедрон, сообщили в прокуратуре региона.

"В суде установлено, что в августе 2025 года житель Баксанского района совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно приобрел оборудование и прекурсоры наркотических средств. После этого он оборудовал в подсобном помещении своего домовладения лабораторию по производству синтетических наркотиков с целью их последующего сбыта", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли в доме подсудимого лабораторное оборудование, а также более 13 килограммов мефедрона и свыше 40 килограммов прекурсоров.