Адвокат оценил шансы Долиной по иску к мошенникам на 176 миллионов рублей

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Суд, который будет рассматривать иск певицы Ларисы Долиной о взыскании 176 миллионов рублей с мошенников, осужденных за аферу с ее квартирой, с высокой степенью вероятности примет сторону артистки, заявил адвокат Андрей Алешкин.

"Вред установлен оценочным способом, то есть была проведена экспертиза в рамках уголовного дела. Плюс есть подтверждение стоимости квартиры и сопутствующий вред - оплата юристов и адвокатов. Если заявленные траты могут быть подтверждены документально, то суд с высокой степенью вероятности их взыщет", - сказал aif.ru Алешкин.

Если в иск включен моральный вред, то он также подлежит оценке, добавил адвокат.

Балашихинский суд Москвы 31 марта приступит к рассмотрению иска Долиной о взыскании более 176 миллионов рублей с мошенников, осужденных за аферу с принадлежавшей певице квартирой в центре Москвы.

В конце ноября прошлого года на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы были приговорены четыре фигуранта за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы.

Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.