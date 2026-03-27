Адвокат оценил шансы Долиной по иску к мошенникам на 176 миллионов рублей

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Суд, который будет рассматривать иск певицы Ларисы Долиной о взыскании 176 миллионов рублей с мошенников, осужденных за аферу с ее квартирой, с высокой степенью вероятности примет сторону артистки, заявил адвокат Андрей Алешкин.
"Вред установлен оценочным способом, то есть была проведена экспертиза в рамках уголовного дела. Плюс есть подтверждение стоимости квартиры и сопутствующий вред - оплата юристов и адвокатов. Если заявленные траты могут быть подтверждены документально, то суд с высокой степенью вероятности их взыщет", - сказал aif.ru Алешкин.
Если в иск включен моральный вред, то он также подлежит оценке, добавил адвокат.
Балашихинский суд Москвы 31 марта приступит к рассмотрению иска Долиной о взыскании более 176 миллионов рублей с мошенников, осужденных за аферу с принадлежавшей певице квартирой в центре Москвы.
В конце ноября прошлого года на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы были приговорены четыре фигуранта за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы.
Как было установлено в суде, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа совместно с иными неустановленными соучастниками совершили хищение денежных средств певицы на сумму более 175 миллионов рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС РФ в декабре прошлого года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.
