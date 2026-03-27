16:50 27.03.2026
Суд изъял у экс-прокурора участок земли на "Даче Шаляпина" в Плесе
Ивановский суд изъял у бывшего прокурора полученный с нарушениями земельный участок в границах объекта культурного наследия "Дача Шаляпина" в Плесе, где он... РИА Новости, 27.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
БРЯНСК, 27 мар – РИА Новости. Ивановский суд изъял у бывшего прокурора полученный с нарушениями земельный участок в границах объекта культурного наследия "Дача Шаляпина" в Плесе, где он незаконно возвел дом, сообщает региональная пресс-служба судов.
По данным пресс-службы, в 2012 году Илья Запруднов, исполнявший обязанности прокурора Приволжского района, работавший в системе прокуратуры Ивановской области с 2003 по 2022 годы, не уведомил работодателя о возможном конфликте интересов и заключил с администрацией Приволжского района договор аренды земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров.
Позже на этом участке по разрешению бывшего главы Приволжского района вопреки целевому назначению Запруднов построил жилой дом на 76 квадратных метров. В 2021 году участок был продан. Вместе с тем установлено, что эта земля располагается в границах объекта культурного наследия местного значения "Дача Ф.И. Шаляпина. 1914 год" на заповедной территории, в связи с чем там запрещено строительство жилья без предварительного согласования.
Прокурор Ивановской области просил суд признать недействительными договоры аренды и купли-продажи, дом признать самовольной постройкой и снести, а участок вернуть в государственную собственность, признании жилого дома, расположенного на спорном участке, самовольной постройкой с возложением обязанности по её сносу.
"Решением Приволжского районного суда из незаконного владения бывшего работника прокуратуры области истребован земельный участок в Плесе, расположенный в границах объекта культурного наследия "Дача Шаляпина"", - говорится в сообщении
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Суд изъял у ивановского депутата корпус санатория в Плесе
17 февраля, 19:44
 
