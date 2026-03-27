Суд взыскал с Бровди компенсацию в пользу семьи погибшей журналистки
Второй западный окружной военный суд взыскал в пользу потерпевших 20 миллионов рублей с пожизненно осужденного командующего силами беспилотных систем ВСУ ВСУ... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T15:32:00+03:00
Суд взыскал с Бровди 20 млн руб в пользу матери и сестры погибшей журналистки
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд взыскал в пользу потерпевших 20 миллионов рублей с пожизненно осужденного командующего силами беспилотных систем ВСУ ВСУ Роберта Бровди за теракт, в котором погибла российская журналистка, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Суд взыскал с Бровди по 10 миллионов в пользу матери и сестры погибшей журналистки. Это в 10 раз меньше, чем они заявляли в своих исках. Каждая просила компенсировать ей моральный ущерб в размере 100 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Сегодня суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ
, в интересах высшего военного и политического руководства Украины
организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области
, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка, в результате чего подорвался автомобиль. Журналистка Первого канала Анна Прокофьева
погибла, оператор Дмитрий Волков
и трое сопровождавших лиц были ранены.