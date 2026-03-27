Суд взыскал с Бровди компенсацию в пользу семьи погибшей журналистки

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд взыскал в пользу потерпевших 20 миллионов рублей с пожизненно осужденного командующего силами беспилотных систем ВСУ ВСУ Роберта Бровди за теракт, в котором погибла российская журналистка, сообщил РИА Новости участник процесса.

"Суд взыскал с Бровди по 10 миллионов в пользу матери и сестры погибшей журналистки. Это в 10 раз меньше, чем они заявляли в своих исках. Каждая просила компенсировать ей моральный ущерб в размере 100 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.