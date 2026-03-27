Суд взыскал с Бровди компенсацию в пользу семьи погибшей журналистки
15:32 27.03.2026
Суд взыскал с Бровди компенсацию в пользу семьи погибшей журналистки
Суд взыскал с Бровди компенсацию в пользу семьи погибшей журналистки
украина
курская область
анна прокофьева
дмитрий волков
вооруженные силы украины
Суд взыскал с Бровди компенсацию в пользу семьи погибшей журналистки

Суд взыскал с Бровди 20 млн руб в пользу матери и сестры погибшей журналистки

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд взыскал в пользу потерпевших 20 миллионов рублей с пожизненно осужденного командующего силами беспилотных систем ВСУ ВСУ Роберта Бровди за теракт, в котором погибла российская журналистка, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Суд взыскал с Бровди по 10 миллионов в пользу матери и сестры погибшей журналистки. Это в 10 раз меньше, чем они заявляли в своих исках. Каждая просила компенсировать ей моральный ущерб в размере 100 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Сегодня суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, в интересах высшего военного и политического руководства Украины организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка, в результате чего подорвался автомобиль. Журналистка Первого канала Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших лиц были ранены.
