Суд заочно приговорил командира ВСУ Бровди к пожизненному сроку

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно назначил пожизненный срок командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, из-за которого погибла российская журналистка, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Суд приговорил заочно Роберта Бровди к пожизненному лишению свободы", - сказал собеседник агентства.
Согласно этому решению, первые 10 лет он должен провести в тюрьме, остальной срок - в колонии особого режима.
Суд признал Бровди виновным в теракте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Он находится в международном розыске и заочно арестован.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, в интересах высшего военного и политического руководства Украины организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка, в результате чего подорвался автомобиль. Журналистка Первого канала Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших лиц были ранены.