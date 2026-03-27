Суд заочно приговорил командира ВСУ Бровди к пожизненному сроку - РИА Новости, 27.03.2026
15:27 27.03.2026 (обновлено: 15:33 27.03.2026)
Суд заочно приговорил командира ВСУ Бровди к пожизненному сроку
Суд заочно приговорил командира ВСУ Бровди к пожизненному сроку - РИА Новости, 27.03.2026
Суд заочно приговорил командира ВСУ Бровди к пожизненному сроку
Второй западный окружной военный суд заочно назначил пожизненный срок командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, из-за которого погибла... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T15:27:00+03:00
2026-03-27T15:33:00+03:00
россия
курская область
украина
анна прокофьева
дмитрий волков
вооруженные силы украины
происшествия
россия
курская область
украина
россия, курская область, украина, анна прокофьева, дмитрий волков, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Курская область, Украина, Анна Прокофьева, Дмитрий Волков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Суд заочно приговорил командира ВСУ Бровди к пожизненному сроку

Суд заочно назначил пожизненный срок командиру силами беспилотных систем ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Роберт Бровди (crop) / Роберт Бровди
Роберт Бровди - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Роберт Бровди (crop) /
Роберт Бровди. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно назначил пожизненный срок командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, из-за которого погибла российская журналистка, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Суд приговорил заочно Роберта Бровди к пожизненному лишению свободы", - сказал собеседник агентства.
Согласно этому решению, первые 10 лет он должен провести в тюрьме, остальной срок - в колонии особого режима.
Суд признал Бровди виновным в теракте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Он находится в международном розыске и заочно арестован.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, в интересах высшего военного и политического руководства Украины организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка, в результате чего подорвался автомобиль. Журналистка Первого канала Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших лиц были ранены.
Роберт Бровди - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
РоссияКурская областьУкраинаАнна ПрокофьеваДмитрий ВолковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
