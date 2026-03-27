Суд заочно приговорил командира ВСУ Бровди к пожизненному сроку

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно назначил пожизненный срок командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, из-за которого погибла российская журналистка, сообщил РИА Новости участник процесса.

"Суд приговорил заочно Роберта Бровди к пожизненному лишению свободы", - сказал собеседник агентства.

Согласно этому решению, первые 10 лет он должен провести в тюрьме, остальной срок - в колонии особого режима.