Прокурор запросил пожизненный срок командиру ВСУ Бровди - РИА Новости, 27.03.2026
14:12 27.03.2026 (обновлено: 14:16 27.03.2026)
Прокурор запросил пожизненный срок командиру ВСУ Бровди
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Прокурор запросил пожизненный срок для заочно обвиняемого в теракте командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, из-за которого погибла российская журналистка, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
В среду 2-й Западный окружной военный суд приступил к заочному рассмотрению дела. В пятницу прошли прения сторон.
"Гособвинитель просил назначить в качестве наказания Бровди пожизненное лишение свободы: первые 10 лет - в тюрьме, а остальной срок - в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, в интересах высшего военного и политического руководства Украины организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка, в результате чего подорвался автомобиль. Журналистка Первого канала Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков и трое сопровождавших лиц были ранены.
Бровди объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Задержание подозреваемых в госизмене - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
ФСБ возбудила дела о госизмене после задержания двух россиян
13 марта, 09:49
 
