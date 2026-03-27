Прокурор запросил пожизненный срок командиру ВСУ Бровди
Прокурор запросил пожизненный срок для заочно обвиняемого в теракте командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, из-за которого погибла российская РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T14:12:00+03:00
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Прокурор запросил пожизненный срок для заочно обвиняемого в теракте командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, из-за которого погибла российская журналистка, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
В среду 2-й Западный окружной военный суд приступил к заочному рассмотрению дела. В пятницу прошли прения сторон.
"Гособвинитель просил назначить в качестве наказания Бровди пожизненное лишение свободы: первые 10 лет - в тюрьме, а остальной срок - в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ
, в интересах высшего военного и политического руководства Украины
организовал и совершил теракт. Он отдал приказ подчиненным о дистанционном минировании участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области
, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка, в результате чего подорвался автомобиль. Журналистка Первого канала Анна Прокофьева
погибла, оператор Дмитрий Волков
и трое сопровождавших лиц были ранены.
Бровди объявлен в международный розыск и заочно арестован.