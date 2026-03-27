Рейтинг@Mail.ru
Россиянке, получавшей долги за "двойника", помог только Верховный суд - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 27.03.2026 (обновлено: 14:59 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/sud-2083286051.html
Россиянке, получавшей долги за "двойника", помог только Верховный суд
2026-03-27T13:47:00+03:00
2026-03-27T14:59:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103895/96/1038959689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e560b6815be3aafefcc1a757b679a93.jpg
https://ria.ru/20260327/sud-2083192037.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103895/96/1038959689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_feee9e2b4b59c46e2869dc87daca47ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Происшествия, Россия, Пермский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Жительнице Пермского края, получавшей долги за "двойника", помог Верховный суд

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Верховный суд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ указал на недопустимость формального подхода при рассмотрении дел о признании действий судебных приставов незаконными, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там рассказали, что жительница Пермского края на портале "Госуслуги" и в личном кабинете банка получает недостоверную информацию о наличии у неё задолженности. Должностные лица ошибочно идентифицируют ее как должника по исполнительному производству, хотя сведения о ней содержатся в специальной базе двойников должников. При этом суды трех инстанций отказывали ей в удовлетворении иска о признании действий судебных приставов незаконными, указывая, что граждане самостоятельно могут обратиться к приставу и предоставить документы, чтобы устранить ошибку.
"Верховный суд России судебные акты отменил, указав на недопустимость формального подхода при рассмотрении данной категории дел. Судебная коллегия по административным делам подчеркнула, что ФССП обязана обеспечивать достоверность размещаемых данных и осуществлять надлежащий контроль в целях недопущения попадания в информационные системы сведений о двойниках должников по исполнительному производству", - отметили в пресс-службе.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала