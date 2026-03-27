В Подмосковье серийного душителя осудили на 22 года

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Серийного душителя Юрия Филькина, грабившего по ночам пожилых женщин в Подмосковье, осудили на 22 года, сообщила прокуратура региона.
"Суд приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, остального срока наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год шесть месяцев", — сказано в канале ведомства в МАХ.
В суде рассказали, что 61-летний Филькин родом из Пензенской области. С июля 2020 года по октябрь 2022-го он проникал в чужие дома в Домодедово, Воскресенске, Павловском Посаде, Чехове, Раменском и Орехово-Зуево. Для конспирации он надевал балаклаву. Грабитель задушил двух женщин и пытался убить еще трех. Ущерб потерпевшим превысил 880 тысяч рублей.
По данным СК, душитель тщательно готовился к преступлениям. Чтобы не попасть на камеры, он оставлял автомобиль за пределами городов. Во время обыска у мужчины нашли часть имущества пенсионерок: ювелирные украшения, документы, медали.
Филькина признали виновным в серии нападений, убийстве, разбое и краже. Он дал признательные показания по всем эпизодам.