ПЯТИГОРСК, 26 мар – РИА Новости. Суд арестовал министра энергетики Ставрополья, обвиняемого в превышении полномочий на 1 месяц и 29 суток, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В четверг РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что силовики задержали министра энергетики Ставропольского края по подозрению в превышении должностных полномочий.
"Ленинским районным судом г. Ставрополя рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гр. К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий…)… Суд избрал обвиняемому гр. К. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 месяц 29 суток, то есть до 24.05.2026", – говорится в сообщении.
По версии следствия, министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья вместе с заместителем по предварительному сговору издал приказ о передаче в аренду госимущества, а затем организовал заключение договора аренды. В результате учебное заведение в Невинномысске недополучило арендную плату – не менее 2,9 миллиона рублей, а из собственности выбыли два земельных участка.
Министра энергетики Ставрополья задержали ночью
