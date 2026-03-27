Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 27.03.2026 (обновлено: 13:02 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/sud-2083243026.html
Суд передал в собственность России сервис по продаже авто CarPrice
Тверской суд Москвы передал в собственность государства ООО "Селаникар", которому принадлежит сервис по продаже подержанных авто CarPrice, следует из решения... РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026392069_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f51d90e6f5772eda025648cb99f23d4.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026392069_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e6684376471af3fbe01915c9e90b87ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Галицкий, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТабличка на здании Тверского районного суда города Москвы
Табличка на здании Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы передал в собственность государства ООО "Селаникар", которому принадлежит сервис по продаже подержанных авто CarPrice, следует из решения суда.
"Изъять 100% долей в уставном капитале ООО "Селаникар", зарегистрированное за иностранной компанией" Андибита трейдинг лимитед", страна Кипр", - указывается в решении суда.
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Таким образом, в собственность государства передан сервис по продаже подержанных авто CarPrice, который принадлежал ООО" Селаникар".
Как пояснила РИА Новости адвокат бизнесмена Александра Галицкого Кира Корума, первый фонд Almaz Capital инвестировал в компанию CarPrice в 2016 году.
Тверской суд Москвы 23 марта признал экстремистской и запретил деятельность объединения "Алмаз-Кэпитал Партнерс" (фонд, по данным Генпрокуратуры, финансировал украинские организации, которые отправляют деньги ВСУ) и изъял имущество на сумму около 8 миллиардов рублей у инвестора Александра Галицкого и связанных с ним лиц: недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье совокупной стоимостью более миллиарда рублей, а также более 7 миллиардов рублей на банковских счетах.
Адвокат Галицкого Кира Корума заявила РИА Новости, что обжалует решение, как только получит полный текст документа. Ранее она заявляла, что в суде был представлен "огромный массив доказательств, с очевидностью подтверждающий отсутствие какой-либо экстремистской деятельности Галицкого", но истец никак не опроверг эти материалы.
Сайт объявлений о продаже автомобилей auto.ru - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
19 марта, 17:44
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ГалицкийГенеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала