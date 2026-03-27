Стубб не считает конфликт на Ближнем Востоке своей войной, пишет Politico

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб, говоря о возможной помощи европейских союзников США в разрешении ситуации в Персидском заливе, заявил, что эскалация на Ближнем Востоке не является его "войной" и приоритет он отдает украинскому конфликту.
"Это может прозвучать несколько резко, но Иран - это не моя война... Моя война - это Украина", - заявил Стубб в интервью изданию Politico в ответ на вопрос о том, должны ли европейские союзники объединиться, чтобы помочь президенту США Дональду Трампу в Персидском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
