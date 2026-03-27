Запад должен выплатить исторический долг за работорговлю, считает юрист

ГАВАНА, 27 мар - РИА Новости. США и европейские страны должны признать и выплатить исторический долг, который они имеют перед государствами глобального юга, народы которых в прошлом использовались как рабская рабочая сила, заявил РИА Новости кубинский юрист-международник Пабель Алеман.
"Чтобы преодолеть это наследие, ключевые державы должны внести вклад не в виде пожертвований, не в виде капиталовложений, а должны выплатить значительный долг, который у них есть перед народами юга", - заявил Алеман, аналитик Центра исследований международной политики Кубы.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны - США, Израиль и Аргентина. За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
Хотя подобные резолюции имеют значение, многие державы, как отметил исследователь, по-прежнему придерживаются "колониального взгляда" на характер отношений, которые они должны иметь со странами, "которые в какой-то момент были колониальными территориями".
"Рабство заключалось не только в насильственной перевозке миллионов людей морским путем на колониальные территории, где их использовали как рабочую силу. Оно позволило державам Европы и США накапливать богатства на протяжении веков", - добавил Алеман, юрист и преподаватель Гаванского университета.
Он также напомнил, что "основная масса" международного сообщества сегодня состоит из новых национальных государств, формирование которых началось в ходе процессов деколонизации после войн за независимость в XIX веке в Латинской Америке и Карибском бассейне и продолжилось в течение XX века, особенно после окончания Второй мировой войны, в Азии и Африке. Это наиболее молодые государства, обладающие относительно меньшим уровнем экономического развития и сталкивающиеся с большими проблемами в социальной структуре. Как подчеркнул Алеман, колониальность и рабство находятся в тесной взаимосвязи.
По мнению собеседника агентства, со временем эти национальные государства, их народы и общества укрепляют свое историческое "осознание", что, например, заметно в Западной Африке - по процессам, происходящим в Мали и Буркина-Фасо, которые "также являются частью изменения мирового порядка".