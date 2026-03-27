Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/ssha-2083427085.html
Запад должен выплатить исторический долг за работорговлю, считает юрист
Запад должен выплатить исторический долг за работорговлю, считает юрист
в мире
сша
куба
израиль
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg
https://ria.ru/20260327/mid-2083409555.html
https://ria.ru/20260327/yuar-2083418837.html
сша
куба
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГАВАНА, 27 мар - РИА Новости. США и европейские страны должны признать и выплатить исторический долг, который они имеют перед государствами глобального юга, народы которых в прошлом использовались как рабская рабочая сила, заявил РИА Новости кубинский юрист-международник Пабель Алеман.
"Чтобы преодолеть это наследие, ключевые державы должны внести вклад не в виде пожертвований, не в виде капиталовложений, а должны выплатить значительный долг, который у них есть перед народами юга", - заявил Алеман, аналитик Центра исследований международной политики Кубы.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны - США, Израиль и Аргентина. За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
Хотя подобные резолюции имеют значение, многие державы, как отметил исследователь, по-прежнему придерживаются "колониального взгляда" на характер отношений, которые они должны иметь со странами, "которые в какой-то момент были колониальными территориями".
"Рабство заключалось не только в насильственной перевозке миллионов людей морским путем на колониальные территории, где их использовали как рабочую силу. Оно позволило державам Европы и США накапливать богатства на протяжении веков", - добавил Алеман, юрист и преподаватель Гаванского университета.
Он также напомнил, что "основная масса" международного сообщества сегодня состоит из новых национальных государств, формирование которых началось в ходе процессов деколонизации после войн за независимость в XIX веке в Латинской Америке и Карибском бассейне и продолжилось в течение XX века, особенно после окончания Второй мировой войны, в Азии и Африке. Это наиболее молодые государства, обладающие относительно меньшим уровнем экономического развития и сталкивающиеся с большими проблемами в социальной структуре. Как подчеркнул Алеман, колониальность и рабство находятся в тесной взаимосвязи.
По мнению собеседника агентства, со временем эти национальные государства, их народы и общества укрепляют свое историческое "осознание", что, например, заметно в Западной Африке - по процессам, происходящим в Мали и Буркина-Фасо, которые "также являются частью изменения мирового порядка".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала