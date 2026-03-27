Делегация ГД обсудила в США почти все вопросы, сообщил посол России в США

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости в пятницу, что российская парламентская делегация в Вашингтоне обсудила практически все запланированные вопросы.
"Практически", - сообщил Дарчиев агентству на вопрос о том, удалось ли обсудить все вопросы, которые были запланированы.
Он добавил, что впереди у российских парламентариев еще встреча с политологами.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.