В SpaceX назвали сроки высадки человека на поверхность Луны

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США планируют высадить человека на поверхность Луны до 2030 года, заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

Ранее директор Центра космических исследований и технологий НИЯУ МИФИ Евгений Стёпин заявил РИА Новости, что между США Китаем начинается "лунная гонка", и Китай имеет шансы выйти в лидеры.

"Я думаю, что мы высадим людей на поверхность ( Луны – ред.) до 2030 года", - заявила Шотвелл в интервью изданию Time

При этом, по ее словам, в создании производственной инфраструктуры на Луне будут участвовать роботы.

"Вероятно, сначала у нас будут роботы, которые помогут создать производственные мощности, а затем люди отправятся туда жить", - отметила она.

В апреле 2025 года замглавы управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что Китай в настоящее успешно ведет подготовку к пилотируемой миссии на Луну. По его словам, ракета-носитель "Чанчжэн-10", пилотируемый космический корабль "Мэнчжоу", посадочный модуль "Ланьюэ", лунный скафандр "Ванъюй" и пилотируемый луноход "Таньсо" в соответствии с планом находятся на стадии разработки и испытаний прототипов.