17:44 27.03.2026
В SpaceX назвали сроки высадки человека на поверхность Луны
США планируют высадить человека на поверхность Луны до 2030 года, заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл. РИА Новости, 27.03.2026
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США планируют высадить человека на поверхность Луны до 2030 года, заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл.
Ранее директор Центра космических исследований и технологий НИЯУ МИФИ Евгений Стёпин заявил РИА Новости, что между США и Китаем начинается "лунная гонка", и Китай имеет шансы выйти в лидеры.
"Я думаю, что мы высадим людей на поверхность (Луны – ред.) до 2030 года", - заявила Шотвелл в интервью изданию Time.
При этом, по ее словам, в создании производственной инфраструктуры на Луне будут участвовать роботы.
"Вероятно, сначала у нас будут роботы, которые помогут создать производственные мощности, а затем люди отправятся туда жить", - отметила она.
В апреле 2025 года замглавы управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что Китай в настоящее успешно ведет подготовку к пилотируемой миссии на Луну. По его словам, ракета-носитель "Чанчжэн-10", пилотируемый космический корабль "Мэнчжоу", посадочный модуль "Ланьюэ", лунный скафандр "Ванъюй" и пилотируемый луноход "Таньсо" в соответствии с планом находятся на стадии разработки и испытаний прототипов.
Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований.
В миреЛунаКитайСШАSpaceXНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
 
 
