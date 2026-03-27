17:05 27.03.2026 (обновлено: 17:30 27.03.2026)
В США бездомный, которого задержали по ошибке, получит 975 тысяч долларов
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бездомный мужчина в США, которого по ошибке полиции задержали и поместили в психиатрическую больницу, получит компенсацию в размере 975 тысяч долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство отмечает, что мужчина жил на улице в 2017 году, когда его задержала полиция. По данным Ассошиэйтед Пресс, ошибка в установлении личности произошла в связи с тем, что несколькими годами ранее он отказался называть свое имя полиции, вместо этого указал фамилию деда, которая совпала с фамилией человека, на которого был выдан ордер на арест.
"В результате ошибки, допущенной в ходе установления личности, мужчина, незаконно задержанный и два года содержавшийся в психиатрической больнице штата Гавайи, получит компенсацию в размере 975 тысяч долларов от города и округа Гонолулу", - говорится в сообщении.
По данным агентства, задержанный провел четыре месяца в исправительном центре и более двух лет в психиатрической больнице, а затем был освобожден 17 января 2020 года. В своем иске мужчина утверждал, что у полицейских, государственных защитников и медицинских работников была возможность исправить возникшую ошибку, которая привела к его задержанию, но никто этого не сделал.
По информации агентства, мужчина также может получить компенсацию в размере 200 тысяч долларов от штата Гавайи для урегулирования судебных исков.
