США объяснили протест против признания рабства тягчайшим преступлением
2026-03-27T16:56:00+03:00
ООН, 26 мар - РИА Новости. Представительство Соединенных Штатов в ООН в четверг оправдало свой голос против резолюции ООН, признающей порабощение африканцев тягчайшим преступлением против человечности, тем, что во время своего существования работорговля якобы не нарушала никаких законов.
В среду США
стали одной из трех стран, которые выступили против резолюции Генеральной ассамблеи ООН
, объявляющей рабство и торговлю рабами, захваченными в Африке
, самым тяжким преступлением против человечности. К ним присоединились Израиль
и Аргентина
, в то время как все страны-члены Евросоюза воздержались от голосования.
"Хотя мы признаем ужасы прошлого, мы не согласны с утверждением этой резолюции о том, что исторические факты 15-19 веков представляют собой нарушение норм международного права в том смысле, в каком этот термин понимается... Соединенные Штаты также не признают законного права на возмещение ущерба за исторические преступления, которые не были незаконными по международному праву на момент их совершения", - говорится в заявлении
миссии.
Там также высказали возмущение по вопросу репараций за ущерб, нанесенный рабством, отметив, что в современном мире неясно, кто именно должен получать возмещения.
"Соединенные Штаты решительно возражают против циничного использования исторических ошибок в качестве рычага давления в попытке перераспределить современные ресурсы в пользу людей и наций, которые имеют отдаленное отношение к историческим жертвам", - утверждают в представительстве.
Миссия также отвергла сообщения в СМИ о том, что авторы резолюции якобы высказывали сомнение в уровне поддержки, оказываемой президентом США Дональдом Трампом
афро-американскому сообществу.