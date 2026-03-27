США объяснили протест против признания рабства тягчайшим преступлением

ООН, 26 мар - РИА Новости. Представительство Соединенных Штатов в ООН в четверг оправдало свой голос против резолюции ООН, признающей порабощение африканцев тягчайшим преступлением против человечности, тем, что во время своего существования работорговля якобы не нарушала никаких законов.

В среду США стали одной из трех стран, которые выступили против резолюции Генеральной ассамблеи ООН , объявляющей рабство и торговлю рабами, захваченными в Африке , самым тяжким преступлением против человечности. К ним присоединились Израиль Аргентина , в то время как все страны-члены Евросоюза воздержались от голосования.

"Хотя мы признаем ужасы прошлого, мы не согласны с утверждением этой резолюции о том, что исторические факты 15-19 веков представляют собой нарушение норм международного права в том смысле, в каком этот термин понимается... Соединенные Штаты также не признают законного права на возмещение ущерба за исторические преступления, которые не были незаконными по международному праву на момент их совершения", - говорится в заявлении миссии.

Там также высказали возмущение по вопросу репараций за ущерб, нанесенный рабством, отметив, что в современном мире неясно, кто именно должен получать возмещения.

"Соединенные Штаты решительно возражают против циничного использования исторических ошибок в качестве рычага давления в попытке перераспределить современные ресурсы в пользу людей и наций, которые имеют отдаленное отношение к историческим жертвам", - утверждают в представительстве.