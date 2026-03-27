США объяснили протест против признания рабства тягчайшим преступлением - РИА Новости, 27.03.2026
16:56 27.03.2026
США объяснили протест против признания рабства тягчайшим преступлением
США объяснили протест против признания рабства тягчайшим преступлением - РИА Новости, 27.03.2026
США объяснили протест против признания рабства тягчайшим преступлением
Представительство Соединенных Штатов в ООН в четверг оправдало свой голос против резолюции ООН, признающей порабощение африканцев тягчайшим преступлением против РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T16:56:00+03:00
2026-03-27T16:56:00+03:00
сша
африка
израиль
в мире, сша, африка, израиль, дональд трамп, оон
В мире, США, Африка, Израиль, Дональд Трамп, ООН
США объяснили протест против признания рабства тягчайшим преступлением

Миссия США в ООН объяснила протест против признания рабства преступлением

Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 26 мар - РИА Новости. Представительство Соединенных Штатов в ООН в четверг оправдало свой голос против резолюции ООН, признающей порабощение африканцев тягчайшим преступлением против человечности, тем, что во время своего существования работорговля якобы не нарушала никаких законов.
В среду США стали одной из трех стран, которые выступили против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, объявляющей рабство и торговлю рабами, захваченными в Африке, самым тяжким преступлением против человечности. К ним присоединились Израиль и Аргентина, в то время как все страны-члены Евросоюза воздержались от голосования.
Политик объяснил, почему не все голосовали за резолюцию ООН по работорговле
Вчера, 16:38
"Хотя мы признаем ужасы прошлого, мы не согласны с утверждением этой резолюции о том, что исторические факты 15-19 веков представляют собой нарушение норм международного права в том смысле, в каком этот термин понимается... Соединенные Штаты также не признают законного права на возмещение ущерба за исторические преступления, которые не были незаконными по международному праву на момент их совершения", - говорится в заявлении миссии.
Там также высказали возмущение по вопросу репараций за ущерб, нанесенный рабством, отметив, что в современном мире неясно, кто именно должен получать возмещения.
"Соединенные Штаты решительно возражают против циничного использования исторических ошибок в качестве рычага давления в попытке перераспределить современные ресурсы в пользу людей и наций, которые имеют отдаленное отношение к историческим жертвам", - утверждают в представительстве.
Миссия также отвергла сообщения в СМИ о том, что авторы резолюции якобы высказывали сомнение в уровне поддержки, оказываемой президентом США Дональдом Трампом афро-американскому сообществу.
Сенатор прокомментировал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю
Вчера, 16:01
 
