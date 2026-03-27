США почти исчерпали запасы ракет Tomahawk на Ближнем Востоке, пишут СМИ

ВС США почти исчерпали запасы ракет Tomahawk на Ближнем Востоке, сообщила Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T16:25:00+03:00
WP: США выпустили более 850 ракет Tomahawk по Ирану с начала конфликта
ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости.
ВС США почти исчерпали запасы ракет Tomahawk на Ближнем Востоке, сообщила Washington Post
со ссылкой на источники.
"Американские вооруженные силы выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk за четыре недели войны с Ираном
, расходуя высокоточные боеприпасы такими темпами, что это вызвало обеспокоенность у части чиновников Пентагона и привело к внутренним обсуждениям о том, как увеличить их доступные запасы", — пишет газета.
Как отметил один из собеседников, если не принять меры, у американских военных не останется Tomahawk, которые можно применить в конфликте.
Другие источники заявили WP, что Вашингтону, вероятно, придется отправить им часть ракет из других регионов, в том числе из Индо-Тихоокеанского, а также нарастить производство.
В день начала кампании США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попало учебное заведение для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе. Погибли 168 детей, а также 14 учителей и сотрудников школы.
МИД Ирана заявлял, что американские военные атаковали ее ракетами Tomahawk. Как писала NYT, удар мог быть частью операции против базы ВМС КСИР, расположенной в том же районе.