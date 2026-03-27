Эксперт прокомментировал мораторий на удары США по иранским энергообъектам

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Политолог Станислав Ткаченко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергообъектам Ирана, предположив, что Вашингтон таким образом готовится к следующему раунду - либо конфликта, либо переговоров.
Ранее Трамп объявил, что якобы в ответ на просьбу Тегерана он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам страны на 10 дней - до 6 апреля, отметив, что переговоры между странами продолжаются успешно.
Как сказал политолог деловой газете ВЗГЛЯД, установление режима прекращения огня позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. Ткаченко отметил, что "цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека".
Эксперт полагает, что если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку, так как, по мнению Ткаченко, удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Он уточнил, что вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В первый же день конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.