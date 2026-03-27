СМИ подсчитали ущерб военной технике США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.03.2026
06:50 27.03.2026 (обновлено: 07:11 27.03.2026)
СМИ подсчитали ущерб военной технике США на Ближнем Востоке
Ущерб от повреждения военной техники США на Ближнем Востоке достигает почти 3 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего... РИА Новости, 27.03.2026
СМИ подсчитали ущерб военной технике США на Ближнем Востоке

WSJ: ущерб от повреждения техники США на Ближнем Востоке достиг 3 млрд долларов

© Фото : U.S. NavyИстребитель ВВС США F/A-18F Super Hornet на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Истребитель ВВС США F/A-18F Super Hornet на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ущерб от повреждения военной техники США на Ближнем Востоке достигает почти 3 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона по бюджетным вопросам Элейн Маккаскер.
«
"Ущерб от боевых действий и возмещение потерь за первые три недели войны, вероятно, обошлись примерно в 1,4–2,9 миллиарда долларов", - пишет издание.
Среди техники, которую Пентагон, вероятно, захочет заменить в рамках запроса на выделение дополнительных 200 миллиардов долларов, направленного в Белый дом, перечисляются истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II, самолеты заправщики KC-135 Stratotanker.
Ранее издание Foreign Policy писало, что США потребуются годы и миллиарды долларов на то, чтобы заменить уничтоженные Ираном современные американские радиолакационные системы AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.
В миреСШАИранБлижний ВостокМинистерство обороны СШАF-15SEВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
