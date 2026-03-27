США не смогут восполнить потери нефти, заявил экс-советник Трампа

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США не смогут восполнить выпавшие объемы нефти на мировом рынке на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана и сбоев судоходства через Ормузский пролив, заявил РИА Новости бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

"Соединенные Штаты не смогут закрыть пробел в 20 миллионов баррелей нефти, которые были потеряны на международных рынках", - сказал Пападопулос.

По его словам, американская нефтедобыча может вырасти лишь ограниченно - максимум на 400-500 тысяч баррелей в сутки, чего недостаточно для компенсации столь крупного выпадающего объема.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке