06:47 27.03.2026
США не смогут восполнить потери нефти, заявил экс-советник Трампа
США не смогут восполнить потери нефти, заявил экс-советник Трампа
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США не смогут восполнить выпавшие объемы нефти на мировом рынке на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана и сбоев судоходства через Ормузский пролив, заявил РИА Новости бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"Соединенные Штаты не смогут закрыть пробел в 20 миллионов баррелей нефти, которые были потеряны на международных рынках", - сказал Пападопулос.
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Конфликт с Ираном парализовал рынок нефти и газа в США, пишет FT
22 марта, 15:27
По его словам, американская нефтедобыча может вырасти лишь ограниченно - максимум на 400-500 тысяч баррелей в сутки, чего недостаточно для компенсации столь крупного выпадающего объема.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Тегеран взял Вашингтон за горло: Иран превращает США в страну-изгоя
26 марта, 08:00
 
