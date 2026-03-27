США срочно закупили дроны для борьбы с преступностью на Украине

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Госдепартамент США выделил 32 миллиона долларов на экстренную закупку партии беспилотников и станций управления для борьбы с преступностью на Украине, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.

Речь идет о двух контрактах с украинской фирмой Stream Techno на 19,3 и 12,7 миллиона долларов, подписанных 19 февраля. Они предусматривают поставку дронов и наземных станций для программ американского Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) на Украине.

Отказ от стандартного тендера власти США обосновали "исключительной срочностью". Поставки должны завершиться до 20 апреля.