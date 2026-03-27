03:13 27.03.2026
Конгрессвумен назвала противников мирных переговоров по Украине социопатами
Конгрессвумен назвала противников мирных переговоров по Украине социопатами
Конгрессвумен Луна назвала выступавших против переговоров по Украине социопатами

Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна назвала социопатами тех, кто выступает против проведения мирных переговоров по Украине на фоне продолжающегося конфликта.
"Те, кто выступает против мирных переговоров, — законченные социопаты, и их следует называть своими именами. Мы должны положить конец войне на Украине. Точка", - написала Луна в соцсети X.

Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Американский конгрессмен призвал поддерживать связь с депутатами Госдумы
Вчера, 01:19
В четверг 26 марта Вашингтоне состоялась встреча парламентской делегации из Госдумы РФ с членами конгресса США из обеих партий. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В МИД России раскрыли планы ЕС на подрыв урегулирования на Украине
Вчера, 01:29
 
