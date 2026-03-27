"Буревестник" сработал. О чем США захотели договориться с Россией и Китаем

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Американцы продолжают испытания крылатых ракет, разработанных для ядерных боеголовок. Администрация Трампа заявляет о готовности к новому формату взаимодействия с Россией по ограничению атомного арсенала, отказываясь возвращаться к прежнему Договору СНВ. О планах Вашингтона — в материале РИА Новости.

Войны Пентагона

На днях информационный портал The War Zone опубликовал свежие кадры полета американского B-52 с прототипами крылатых ракет воздушного базирования AGM-181A Long Range Stand Off Weapon (LRSO). Бомбардировщик пронесся над пустыней Мохаве в Калифорнии, где обычно испытывают самолеты, взлетающие с авиабазы Эдвардс. Под крылом — две ракеты или их испытательные макеты. Одна целиком темно-серого цвета, вторая — с серыми, черными и оранжевыми отметками.

© Фото : Air Force / Matt Williams Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress во время испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты в Южной Калифорнии

AGM-181A способны нести выпускаемые с конца 1970-х термоядерные боеголовки W80 в четвертой модификации. В отличие от предшественницы, AGM-86, эту ракету можно размещать не только на B-52, но и на других самолетах — например, на малозаметном B-21 Raider.

В 2020-м военно-промышленный конгломерат Raytheon сумел обойти Lockheed Martin в разработке прототипов и годом позже получил от Пентагона контракт с возможностью увеличения конечной стоимости до двух миллиардов долларов. Сначала рассматривали вариант и с обычной боеголовкой, но, когда конгресс принимал решение о финансировании, оставили пункт только с ядерной компонентой.

Испытания ракеты идут с конца 2022-го. На вооружение она должна встать до 2030-го. По данным Defense News, ВВС США могут закупить более тысячи LRSO. Цена одного экземпляра может превышать 13 миллионов долларов.

Министерство ВВС США считает, что ракета обновит воздушную часть американской ядерной триады. Заявляется, что AGM-181A может пролететь более 2,4 тысячи километров после пуска. Главная особенность LRSO — способность обходить радары и системы ПВО на дозвуковой скорости.

© Public domain/U.S. Air Force Ракета AGM-181 LRSO

Старый новый формат

В то же время замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно на слушаниях в сенате заявил, что Дональд Трамп выступает за сокращение в мире ядерного оружия и готов обсуждать это с другими странами.

Напомним, срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истек в феврале. Владимир Путин объявил, что Москва готова еще в течение года придерживаться ограничений. Трамп назвал предложение хорошей идеей и этим ограничился.

Белый дом решил разработать совершенно новое соглашение на длительный срок. По словам Динанно, ДСНВ якобы был неэффективным и "ограничивал только США", а его механизмы контроля "не были достаточно надежны". Однако Госдепартамент не исключает, что часть из них могут взять за основу гарантий в будущем.

© AP Photo / Juan Carlos Llorca Военная база в Техасе, где хранится американское ядерное оружие

Кроме того, в администрации Трампа обеспокоены наличием у России крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон", которые появились уже после заключения договора. Это хотят обсудить напрямую.

"Нам необходимо вести прямой диалог с русскими. И я уверен, что мы будем это делать", — заявил Динанно.

По его словам, условия стратегической стабильности США обсуждают с Россией и Китаем в рамках "группы пяти" — постоянных членов Совбеза ООН. Именно такой формат, считает Динанно, может быть эффективным инструментом контроля.

"Также мы постоянно проводим деликатные дипломатические контакты, о которых, вероятно, неуместно говорить в открытом формате", — сказал замгоссектаря США.

Особая разработка

Количество крылатых ракет как ядерных носителей ДСНВ не регулируется. Поэтому появление LRSO само по себе рамки договора не затрагивает. Однако производство бомбардировщиков, способных их доставлять, касается его напрямую.

В предыдущих соглашениях речь о новом бомбардировщике B-21 не идет. А ведь он рассматривается как перспективное средство доставки AGM-181A. Сейчас у ВВС США как минимум два опытных экземпляра, а планируется не менее сотни единиц для обновления парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit.

В феврале Пентагон заключил соглашение с компанией Northrop Grumman на 4,5 миллиарда долларов для увеличения производственных мощностей для B-21 на 25 процентов. Ожидается, что это сократит сроки поставок при сохранении стоимости и тактико-технических характеристик самолета.

Список неучтенных ДСНВ американских ядерных разработок может пополнить и крылатая ракета морского базирования SLCM-N. По сути, оружие заявляется как тактическое. Однако доставка морем позволит осуществлять запуск из разных точек мира по целям во множестве стран.

© Фото : U.S. Navy / Lt. Jennifer Bowman Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса "Огайо" Rhode Island ВМС США

Заранее определить, что корабль оснащен именно ядерными ракетами, будет сложно. На это, в частности, указывает профессор Принстонского университета Роберт Голдстон. Ученый считает, что потенциал SLCM-N нарушит ядерный статус-кво в отношениях с Россией и Китаем.

Лаборатория Сандии Национального управления по ядерной безопасности США в январе этого года сообщила, что в SLCM-N будет использоваться новый, уже пятый по счету вариант ядерной боеголовки W80.

В 2023-м администрация Джо Байдена планировала вообще отказаться от финансирования проекта, сочтя достаточным наличие у атомных подлодок "Огайо" баллистических ракет UGM-133A Trident II. Однако американские законодатели продолжали включать SLCM-N в статью расходов все последующие годы. На 2024-й заложили 190 миллионов долларов, на 2026-й — уже 260.

Исследовательская служба конгресса в начале января подготовила анализ перспектив SLCM-N. Ссылаясь на данные ВМС, в нем подчеркивается, что в декабре 2025-го Белый дом объявил о строительстве нового класса ракетных линкоров "Трамп", которые собираются вооружить этими ракетами. Другой вариант базирования — подлодки типа "Вирджиния".