Европа может остаться без американского СПГ, заявил экс-советник Трампа - РИА Новости, 27.03.2026
07:56 27.03.2026 (обновлено: 10:34 27.03.2026)
Европа может остаться без американского СПГ, заявил экс-советник Трампа
Европа может остаться без американского СПГ, заявил экс-советник Трампа
Рост цен на энергоносители из-за эскалации на Ближнем Востоке может привести к тому, что американский сжиженный природный газ будет уходить на азиатские рынки,... РИА Новости, 27.03.2026
Европа может остаться без американского СПГ, заявил экс-советник Трампа

Пападопулос: американский СПГ может уйти в Азию, а не в Европу

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Рост цен на энергоносители из-за эскалации на Ближнем Востоке может привести к тому, что американский сжиженный природный газ будет уходить на азиатские рынки, а не в Европу, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
По его словам, в случае дальнейшего обострения конфликта Европа рискует столкнуться с дополнительным давлением на энергоснабжение, поскольку поставщики будут ориентироваться на более выгодные цены в Азии.
«

"Из-за закрытия Ормузского пролива и чрезвычайно высоких цен в Азии СПГ из Соединенных Штатов пойдет в Азию, а не в Европу", — считает Пападопулос.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Все это время стороны обмениваются ударами. Это привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. В результате цены на энергоносители резко выросли.
