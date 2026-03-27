Совет мира по управлению Газой передал ХАМАС план по разоружению, пишут СМИ
14:50 27.03.2026
Совет мира по управлению Газой передал ХАМАС план по разоружению, пишут СМИ
В мире, США, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, Исламский джихад
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Совет мира" по восстановлению сектора Газа и управлению им представил палестинскому движению ХАМАС восьмимесячный план по разоружению в регионе, включающий в том числе разрушение сети подземных тоннелей, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ в его распоряжении.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
"От ХАМАС потребуется позволить разрушить их огромную сеть тоннелей под Газой, в то время как оно будет постепенно разоружаться в рамках плана по разоружению, представленного боевикам "Советом мира" президента США Дональда Трампа", - говорится в материале агентства.
По данным Рейтер, предполагается, что осуществление плана займет восемь месяцев. Вначале при поддержке Вашингтона будет создан комитет палестинских технократов, которые возьмут на себя контроль над безопасностью сектора, а последним этапом станет полный вывод израильских сил из региона.
Как передает агентство, план состоит из двух частей: документ из 12 пунктов с заголовком "Шаги по завершению реализации всеобъемлющего мирного плана Трампа по Газе" и список из пяти этапов, в рамках которых ХАМАС должен за восемь месяцев провести разоружение. При этом, как отмечает агентство, в плане из 12 пунктов ничего не говорится о создании государства Палестина.
"Согласно документу, все вооруженные фракции в Газе, включая группировки, подобные "Исламскому джихаду", примут участие в процессе разоружения, который будет проходить под надзором со стороны палестинских технократов, известных как Национальный комитет по управлению Газой (NCAG - ред.)", - говорится в материале Рейтер.
План предусматривает, что управление сектором Газа будет проходить по принципу "одна власть, один закон, одно оружие", согласно которому владеть оружием смогут лишь те, кто получит разрешение NCAG. Отмечается, что проверять процесс разоружения будет так называемый Комитет по проверке сбора вооружений, который будет создан высоким представителем "Совета мира" Николаем Младеновым. Согласно документу, восстановление Газы будет разрешено только в тех районах, которые признают демилитаризованными.
Рейтер также передает, что официальное лицо ХАМАС подтвердило достоверность плана, заявив, что движение изучает его. Отмечается, что "Совет мира" передал этот документ движению на прошлой неделе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
В миреСШАРоссияИзраильДональд ТрампСергей ЛавровХАМАСООНИсламский джихад
 
 
