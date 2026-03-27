Совет мира по управлению Газой передал ХАМАС план по разоружению, пишут СМИ

План предусматривает, что управление сектором Газа будет проходить по принципу "одна власть, один закон, одно оружие", согласно которому владеть оружием смогут лишь те, кто получит разрешение NCAG. Отмечается, что проверять процесс разоружения будет так называемый Комитет по проверке сбора вооружений, который будет создан высоким представителем "Совета мира" Николаем Младеновым. Согласно документу, восстановление Газы будет разрешено только в тех районах, которые признают демилитаризованными.