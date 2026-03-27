Африканский союз приветствовал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю - РИА Новости, 27.03.2026
15:06 27.03.2026
Африканский союз приветствовал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю
Африканский союз приветствовал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю - РИА Новости, 27.03.2026
Африканский союз приветствовал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю
Африканский союз приветствовал принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю, и поблагодарил президента Ганы Джона... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T15:06:00+03:00
2026-03-27T15:06:00+03:00
в мире, гана, сша, израиль, африканский союз, оон
В мире, Гана, США, Израиль, Африканский союз, ООН
Африканский союз приветствовал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю

Афросоюз поблагодарил Гану за продвижение в ООН резолюции с осуждением рабства

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Африканский союз приветствовал принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю, и поблагодарил президента Ганы Джона Махаму за усилия по продвижению документа.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
"Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф горячо приветствует принятие ГА ООН резолюции A/80/L.48, которая признала обращение африканцев в рабство и торговлю ими тяжелейшим преступлением против человечности ", - говорится в заявлении Африканского союза.
Афросоюз вновь повторил призыв признать в полном объёме как исторические, так и современные последствия рабства.
"Председатель комиссии также выражает признательность президенту Республики Гана за ведущую роль в вопросе принятия данной резолюции", - отмечается в заявлении.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Страны Африки хотят подать в суд на страны ЕС за рабство, пишут СМИ
11 марта, 03:51
 
