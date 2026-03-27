Африканский союз приветствовал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Африканский союз приветствовал принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю, и поблагодарил президента Ганы Джона Махаму за усилия по продвижению документа.

Израиль и Францию и Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США Аргентина . Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию Германию , воздержались.

"Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф горячо приветствует принятие ГА ООН резолюции A/80/L.48, которая признала обращение африканцев в рабство и торговлю ими тяжелейшим преступлением против человечности ", - говорится в заявлении Африканского союза.

Афросоюз вновь повторил призыв признать в полном объёме как исторические, так и современные последствия рабства.