Появились подробности о задержанном вице-мэре Сочи
Задержанный по подозрению в посредничестве в передаче взятки вице-мэр Сочи Евгений Горобец в городской администрации отвечает за сферу земельно-имущественных...
2026-03-27T11:37:00+03:00
Задержанный вице-мэр Сочи Горобец курирует земельно-имущественные отношения
СОЧИ, 27 мар – РИА Новости. Задержанный по подозрению в посредничестве в передаче взятки вице-мэр Сочи Евгений Горобец в городской администрации отвечает за сферу земельно-имущественных отношений, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые источники информации.
Сотрудники УФСБ России
по Краснодарскому краю
задержали замглавы администрации Сочи
Горобца, директора правового департамента Романа Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова, сообщили агентству в правоохранительных органах в пятницу. Возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде.
Горобец, до того работавший заместителем гендиректора АО "Крайжилкомресурс", в августе 2024 года был назначен на должность заместителя главы администрации Сочи и руководителя департамента курортов, туризма и потребительской сферы. В этой должности он координирует вопросы по реализации полномочий администрации Сочи в сфере правовых, земельно-имущественных отношений, муниципального земельного контроля, инвестиций.