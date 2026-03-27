Появились подробности о задержанном вице-мэре Сочи

СОЧИ, 27 мар – РИА Новости. Задержанный по подозрению в посредничестве в передаче взятки вице-мэр Сочи Евгений Горобец в городской администрации отвечает за сферу земельно-имущественных отношений, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые источники информации.

Горобец, до того работавший заместителем гендиректора АО "Крайжилкомресурс", в августе 2024 года был назначен на должность заместителя главы администрации Сочи и руководителя департамента курортов, туризма и потребительской сферы. В этой должности он координирует вопросы по реализации полномочий администрации Сочи в сфере правовых, земельно-имущественных отношений, муниципального земельного контроля, инвестиций.