Юрист объяснила, когда забор между соседями могут заставить снести

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Установка забора между соседними участками нередко приводит к судебным спорам. О том, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать конфликтов, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
Федеральное законодательство не устанавливает единых требований к высоте и прозрачности ограждений. Для садовых участков действуют рекомендательные нормы: по периметру рекомендуется сетчатый забор высотой 1,2–1,8 м, глухие ограждения разрешены только со стороны улиц. Для земель ИЖС параметры регулируются региональными и муниципальными актами.
“Само по себе несоответствие забора рекомендациям без установления факта нарушения прав истца не является основанием для демонтажа. Однако если глухое ограждение создает излишнее затенение, нарушает инсоляцию или иные права соседа, суд может применить указанные рекомендации как обоснованный ориентир", — пояснила Кудерко.
Главное значение имеет точное определение границы участка по данным ЕГРН. Забор можно ставить либо строго по меже с согласия соседа, либо с отступом вглубь своей территории. За самовольное занятие чужой земли или территории общего пользования грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей и обязанность снести конструкцию.
