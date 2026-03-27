Юрист объяснила, когда забор между соседями могут заставить снести - РИА Новости, 27.03.2026
03:10 27.03.2026
Юрист объяснила, когда забор между соседями могут заставить снести
Юрист объяснила, когда забор между соседями могут заставить снести - РИА Новости, 27.03.2026
Юрист объяснила, когда забор между соседями могут заставить снести
Установка забора между соседними участками нередко приводит к судебным спорам. О том, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать конфликтов, агентству... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T03:10:00+03:00
2026-03-27T03:10:00+03:00
елена кудерко, общество, россия, недвижимость, дача
Елена Кудерко, Общество, Россия, Недвижимость, Дача
Юрист объяснила, когда забор между соседями могут заставить снести

Юрист Кудерко: если забор нарушает права соседа, его могут заставить снести

Дачный участок. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Установка забора между соседними участками нередко приводит к судебным спорам. О том, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать конфликтов, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
Федеральное законодательство не устанавливает единых требований к высоте и прозрачности ограждений. Для садовых участков действуют рекомендательные нормы: по периметру рекомендуется сетчатый забор высотой 1,2–1,8 м, глухие ограждения разрешены только со стороны улиц. Для земель ИЖС параметры регулируются региональными и муниципальными актами.
“Само по себе несоответствие забора рекомендациям без установления факта нарушения прав истца не является основанием для демонтажа. Однако если глухое ограждение создает излишнее затенение, нарушает инсоляцию или иные права соседа, суд может применить указанные рекомендации как обоснованный ориентир", — пояснила Кудерко.
Главное значение имеет точное определение границы участка по данным ЕГРН. Забор можно ставить либо строго по меже с согласия соседа, либо с отступом вглубь своей территории. За самовольное занятие чужой земли или территории общего пользования грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей и обязанность снести конструкцию.
Елена КудеркоОбществоРоссияНедвижимостьДача
 
 
