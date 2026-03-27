Юрист объяснила, когда забор между соседями могут заставить снести

Федеральное законодательство не устанавливает единых требований к высоте и прозрачности ограждений. Для садовых участков действуют рекомендательные нормы: по периметру рекомендуется сетчатый забор высотой 1,2–1,8 м, глухие ограждения разрешены только со стороны улиц. Для земель ИЖС параметры регулируются региональными и муниципальными актами.

Главное значение имеет точное определение границы участка по данным ЕГРН. Забор можно ставить либо строго по меже с согласия соседа, либо с отступом вглубь своей территории. За самовольное занятие чужой земли или территории общего пользования грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей и обязанность снести конструкцию.