22:33 27.03.2026
СМИ: голову дроида C-3PO из "Звездных войн" продали за миллион долларов
Hollywood Reporter: голову дроида C-3PO из "Звездных войн" продали за $1 млн

© AP Photo / Invision / Chris PizzelloПерсонажи из фильма "Звездные войны" дроиды BB-8, R2-D2 и C-3PO
Персонажи из фильма "Звездные войны" дроиды BB-8, R2-D2 и C-3PO
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Голова дроида C-3PO из фильма "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" была продана за один миллион американских долларов на аукционе, организованном аукционным домом Propstore, который специализируется на продаже кинореликвий, сообщает издание Hollywood Reporter.
По данным издания, лот ушел с молотка за 1 058 400 долларов.
На аукционе были выставлены и другие кинореликвии.
Так гарпунный пистолет из фильма "Челюсти" режиссера Стивена Спилберга был продан на аукционе за 327,6 тысячи долларов США. Кроме того, обломки меча из "Властелина колец" ушли с молотка за 252 тысячи долларов.
По данным издания, аукцион начался в среду. В первый день аукциона были проданы более 250 значимых лотов из фильмов и телевизионных программ.
