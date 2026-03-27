Опрос показал, сколько россиян верят в сверхъестественные силы

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян допускают существование сверхъестественных сил, большинство (66%) опрошенных верят в святых, покровительствующих людям в опасности, меньше доверие вызывают русалки (22%), следует результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

По данным опроса, 96% опрошенных согласны с тем, что вера человека − его личное дело, при условии, что она не наносит вреда окружающим. Восемь из десяти (81%) граждан РФ допускают существование сверхъестественных сил. Так, две трети (66%) респондентов верят в святых, покровительствующих людям в опасности, 57% - в духов, которые покровительствуют военным. Половина (50%) опрошенных допускают существование домового, 48% - богов-покровителей детей, животных.

Согласно результатам опроса, 85% россиян обращались к магическим практикам. Так, 59% опрошенных посещали источники с целебной водой, 52% респондентов читали гороскопы или обращались за советом к астрологу, 37% - гадали.