Председатель ростовской думы приняла участие в XXXV съезде РСПП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Председатель Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева сообщила, что приняла участие в XXXV Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и выразила уверенность, что "вместе мы справимся с любыми вызовами и продолжим укреплять экономический потенциал Ростова-на-Дону".

XXXV Съезд РСПП прошел 26 марта 2026 года в Национальном центре "Россия" в Москве, объединив собственников и руководителей крупнейших отечественных компаний, представителей власти и общественных институтов. Участие в работе съезда принял президент России Владимир Путин.

"Я была в зале, и слова президента о том, что Россия должна быть сильной и единой в понимании своих национальных интересов, задают вектор для всей нашей работы", - прокомментировала Новосельцева в Max.

По ее данным, на съезде в том числе подвели итоги национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса". "Это подтверждение того, что социальная ответственность, забота об экологии и сохранение культурного наследия сегодня становятся неотъемлемой частью успешной деловой практики. В Ростове мы тоже видим эти позитивные изменения", - отметила она.