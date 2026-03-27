Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 27.03.2026
Сенатор прокомментировал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю
Сенатор прокомментировал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю
Мировые практики неоколониализма обязаны уступить место справедливым принципам мироустройства, предлагаемым РФ и ее союзниками, заявил РИА Новости сенатор... РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Россия, Китай, США, Сергей Перминов, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Сенатор прокомментировал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю

Перминов: неоколониализм обязан уступить место справедливому мироустройству

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мировые практики неоколониализма обязаны уступить место справедливым принципам мироустройства, предлагаемым РФ и ее союзниками, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Генассамблея ООН ранее поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против — США, Израиль и Аргентина. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.
"Неоколониализм - исторически уродливое изобретение англосаксонского мира — обретает новые черты и формы в современном мире — от пресловутой "зеленой повестки" и цифрового неравенства до банального грабежа через дифференциацию финансовых систем — обязан умереть и уступить место новым справедливым принципам мироустройства, предлагаемым Россией и ее союзниками", - сказал Перминов.
Сенатор отметил, что процесс объективной оценки колониальных практик не остановить, он необходим для верной оценки происходящего.
"Именно поэтому вчера резолюция Генеральной ассамблеи ООН получила столь представительную поддержку. Мы на верной стороне истории, а неоколониализм неминуемо обречен", - констатировал политик.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала