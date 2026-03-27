МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мировые практики неоколониализма обязаны уступить место справедливым принципам мироустройства, предлагаемым РФ и ее союзниками, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Генассамблея ООН ранее поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против — США, Израиль и Аргентина. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.
"Неоколониализм - исторически уродливое изобретение англосаксонского мира — обретает новые черты и формы в современном мире — от пресловутой "зеленой повестки" и цифрового неравенства до банального грабежа через дифференциацию финансовых систем — обязан умереть и уступить место новым справедливым принципам мироустройства, предлагаемым Россией и ее союзниками", - сказал Перминов.
Сенатор отметил, что процесс объективной оценки колониальных практик не остановить, он необходим для верной оценки происходящего.
"Именно поэтому вчера резолюция Генеральной ассамблеи ООН получила столь представительную поддержку. Мы на верной стороне истории, а неоколониализм неминуемо обречен", - констатировал политик.