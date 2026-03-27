Почему семья американца из Техаса сбежала в Россию

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сварщик Дерек Хаффман, его жена-флорист Деанна и их три дочери приняли решение бежать из США. Решение назревало давно: на родине они чувствовали себя чужими. Их детей могли похитить прямо из двора частного дома.
Что происходит в "цивилизованной" Америке за закрытыми дверьми?
"Еда, по сути, отравлена"
Деанна Хаффман не стесняется в выражениях, когда речь заходит о продуктах в США. "Продукты здесь [в России] в десять раз лучше. В Америке еда, по сути, отравлена", — говорит она.
"Мне неприятно это говорить, но это правда. В продукты добавляют столько всего ненужного, вплоть до того, что курицу там отбеливают, — рассказывает она. — И весь этот отбеливатель в конечном итоге попадает в организм. Отсюда болезни, люди заболевают и вынуждены ходить по врачам".
"Здесь, в России, качественные продукты намного доступнее", — отмечает женщина. "Если вы зайдете в американский магазин и примерно в такой же магазин в России, разница в качестве будет очевидной. Вроде одинаковый набор продуктов, но разница действительно колоссальная".
© Depositphotos.com / duskbabeКурица
© Depositphotos.com / duskbabe
Курица
Идеологическая война против детей
"Повестка ЛГБТК+* перешла все мыслимые границы. Эта тема была повсюду. В рекламе, в сериалах и детских программах, на каждом канале. Даже в рекламе супермаркетов были целующиеся мужчины", — перечисляет она.
Женщина подчеркивает: дело не в личной нетерпимости. "Я считаю, что не надо это всем навязывать. Если это твой выбор и ты в это веришь, это твое дело. Но не надо вставлять это в каждую детскую передачу или рекламу и вообще везде", — объясняет она свою позицию.
Проблема в том, что избежать этого было невозможно. Для родителей, которые хотели воспитывать дочерей в традиционных ценностях, это стало невыносимым. Семья пыталась найти выход внутри страны — переехали из Аризоны в Техас, надеясь на более консервативную среду. Купили участок земли, планировали построить дом.
"Техас стал быстро меняться. Туда ехали люди со всей страны, и атмосфера в смысле ценностей тоже стала ухудшаться", — вспоминает Деанна.
День, когда курьер похитил ребенка
Самым страшным для Хаффманов была не еда и не идеология. "Ситуация с безопасностью стала ужасной. Бывало, что детей похищали прямо с улицы на глазах у взрослых. Много опасностей грозило детям, да и в целом угрозы были повсюду. Грабежи, угоны машин, человека могли избить посреди улицы. Мы видели все это", — описывает обстановку Деанна.
А потом случилось то, что окончательно убедило семью: оставаться нельзя.
"Через пару месяцев после нашего переезда в Техас водитель FedEx похитил маленькую девочку. Она просто играла у себя во дворе под деревом, родители были в доме. Он похитил ее и убил", — рассказывает женщина.
Деанна приводит жесткую статистику: "Да, здесь (в России. — Прим. ред.) тоже есть преступность, есть люди, способные на ужасные вещи. Плохие люди есть везде в мире, но разница [в статистике] просто шокирует".
© iStock.com / SbytovaMNРебенок играет в классики
© iStock.com / SbytovaMN
Ребенок играет в классики
Хаффманов поразило то, что в России воспринимается как обыденность. На улицах дети спокойно оставляют самокаты и велосипеды без присмотра, взрослые — рюкзаки и личные вещи. После американского опыта это выглядело почти нереально: там любая оставленная вещь, по их словам, исчезает за считаные секунды.
Почему не Европа
Логичный вопрос: если в США так плохо, почему не переехать в Европу? Хаффманы изучали и этот вариант. "Оказалось, что в Европе куда ни посмотри, те же проблемы, что и в США. Мигрантов очень много, преступность зашкаливает. Высокий уровень воровства и другие неприятные вещи", — делится результатами исследований Деанна.
Они приехали в Россию на разведку. Смотрели цены, общались с людьми, задавали вопросы. "Просто ходили по улицам, впитывали атмосферу, смотрели, как люди себя ведут. И тогда мы поняли, да, это наш новый дом. Вот где мы хотим жить", — вспоминает Деанна.
* Движение ЛГБТК+ запрещено на территории России.