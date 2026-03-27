https://ria.ru/20260327/semak-2083306520.html
"Мне это не нравится". Монсон высказался о зарплате Семака
"Мне это не нравится". Монсон высказался о зарплате Семака - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
"Мне это не нравится". Монсон высказался о зарплате Семака
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, комментируя зарплату главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, заявил РИА Новости, что клубы тратят РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T14:45:00+03:00
2026-03-27T14:45:00+03:00
2026-03-27T14:47:00+03:00
футбол
спорт
джефф монсон
сергей семак
зенит
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073256084_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_c844b7f799b1e8d86e3130fa699510ca.jpg
https://ria.ru/20260326/zarplata-2083075036.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073256084_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_45d8a0edb220dafa2d4471d264d35f20.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джефф монсон, сергей семак, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Джефф Монсон, Сергей Семак, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Мне это не нравится". Монсон высказался о зарплате Семака
Монсон: Семак приносит много капитала, тренируя "Зенит"
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, комментируя зарплату главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, заявил РИА Новости, что клубы тратят большие финансы для привлечения лучших специалистов и игроков.
Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, Семак
возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ
) с годовой зарплатой в 285 млн рублей.
«
"Такова система, в которой мы живем. Этот футбольный тренер приносит много капитала, тренируя футбольную команду, которая, в свою очередь, также приносит много денег. На кону большие финансы, и клубам нужны лучшие тренеры и игроки. Мне это не нравится, но такова система, в которой мы живем", - сказал Монсон
.
"Думаю, что люди с такими зарплатами должны отчислять 5% или 10% от своего дохода на развитие детско-юношеского спорта. Это касается не только футбола, но и дзюдо, самбо, борьбы, баскетбола и так далее. Виды спорта, которые не приносят большого дохода, нуждаются в помощи от спонсоров или от тех видов спорта, которые приносят много денег", - добавил он.