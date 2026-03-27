"Мне это не нравится". Монсон высказался о зарплате Семака
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
14:45 27.03.2026 (обновлено: 14:47 27.03.2026)
"Мне это не нравится". Монсон высказался о зарплате Семака
"Мне это не нравится". Монсон высказался о зарплате Семака - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
"Мне это не нравится". Монсон высказался о зарплате Семака
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, комментируя зарплату главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, заявил РИА Новости, что клубы тратят РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T14:45:00+03:00
2026-03-27T14:47:00+03:00
футбол
спорт
джефф монсон
сергей семак
зенит
российская премьер-лига (рпл)
спорт, джефф монсон, сергей семак, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Джефф Монсон, Сергей Семак, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Мне это не нравится". Монсон высказался о зарплате Семака

Монсон: Семак приносит много капитала, тренируя "Зенит"

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, комментируя зарплату главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, заявил РИА Новости, что клубы тратят большие финансы для привлечения лучших специалистов и игроков.
Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ) с годовой зарплатой в 285 млн рублей.
"Такова система, в которой мы живем. Этот футбольный тренер приносит много капитала, тренируя футбольную команду, которая, в свою очередь, также приносит много денег. На кону большие финансы, и клубам нужны лучшие тренеры и игроки. Мне это не нравится, но такова система, в которой мы живем", - сказал Монсон.
"Думаю, что люди с такими зарплатами должны отчислять 5% или 10% от своего дохода на развитие детско-юношеского спорта. Это касается не только футбола, но и дзюдо, самбо, борьбы, баскетбола и так далее. Виды спорта, которые не приносят большого дохода, нуждаются в помощи от спонсоров или от тех видов спорта, которые приносят много денег", - добавил он.
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Такого быть не должно": Мостовой назвал зарплату Семака завышенной
26 марта, 15:56
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
