Генсек НАТО заигрывает с США, говоря о переговорах за Киев, заявил Мирошник

ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Говоря за Владимира Зеленского о его готовности к мирному соглашению, генсек НАТО Марк Рютте заигрывает с США, пытаясь прибиться к переговорам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Ряд заявлений, которые делаются европейцами или бюрократами каких-то международных организаций, являются всего лишь таким способом заигрывания перед Соединёнными Штатами. Когда (президент США) Дональд Трамп заявляет повестку, говоря: " я хочу мирного урегулирования", то целый ряд игроков, задействованных или заинтересованных в этом процессе, вдруг делают заявление о том, что "конечно, мы же тоже хотим мира", - сказал он.
Рютте высказался о намерениях Зеленского
23 марта, 06:54
При этом, по его словам, "мир начинает трактоваться на таких условиях, что это миром никак не является".
"Мир - это компромисс, и компромисс с обеих сторон, а когда идёт навязывание с одной стороны повестки, которая неприемлема для другой стороны, то вряд ли это можно назвать миром, если та сторона не имеет какого-то чрезвычайного превосходства. Когда она имеет своё чрезвычайное превосходство, она на поле боя это доказывает. А сейчас Украина проигрывает, а Европа истощает свои финансовые запасы, продолжая финансирование конфликта", - указал дипломат.
Ранее в интервью телеканалу CBS News Рютте заявил, что Владимир Зеленский в беседе с ним якобы изъявил желание заключить сделку с Россией.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.