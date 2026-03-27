Рубио рассказал, какую информацию о планах США по Кубе считать ложной

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что любая информация по поводу планов Вашингтона в отношении Кубы является ложной, если она исходит не от президента Дональда Трампа или его самого.
"Любое сообщение, если оно исходит не от меня или президента, является ложью", - сказал Рубио журналистам.
Госсекретарь уточнил, что только Трамп и он работают в данном направлении.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Ранее в пятницу газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что кубинские чиновники обратились к Ватикану с просьбой выступить посредником в отношениях с США и убедить Вашингтон облегчить энергетическую блокаду.
