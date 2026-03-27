Операция США в Иране должна закончиться в ближайшие недели, заявил Рубио - РИА Новости, 27.03.2026
20:28 27.03.2026 (обновлено: 20:48 27.03.2026)
Операция США в Иране должна закончиться в ближайшие недели, заявил Рубио
Операция США в Иране должна закончиться в ближайшие недели, заявил Рубио - РИА Новости, 27.03.2026
Операция США в Иране должна закончиться в ближайшие недели, заявил Рубио
Американская операция против Ирана должна завершиться в течение ближайших недель, а не месяцев, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T20:28:00+03:00
2026-03-27T20:48:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
марко рубио
каролин левитт
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, марко рубио, каролин левитт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Марко Рубио, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Операция США в Иране должна закончиться в ближайшие недели, заявил Рубио

Рубио: операция США в Иране должна закончиться в ближайшие недели, не месяцы

© REUTERS / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Марко Рубио выступает перед прессой после встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже. 27 марта 2026
Госсекретарь США Марко Рубио выступает перед прессой после встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже. 27 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© REUTERS / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Марко Рубио выступает перед прессой после встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже. 27 марта 2026
ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Американская операция против Ирана должна завершиться в течение ближайших недель, а не месяцев, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы идем по графику или даже с его опережением в этой операции и рассчитываем завершить ее в надлежащее время в течение нескольких недель, а не месяцев", - сказал Рубио журналистам.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что сроки военной операции против Ирана по-прежнему оцениваются в 4–6 недель, при этом эскалация длится уже почти четыре недели.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
В миреИранСШАИзраильМарко РубиоКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
