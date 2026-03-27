Рубио прокомментировал переговоры парламентариев России и США

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя визит парламентской делегации Государственной Думы РФ в Вашингтон, заявил, что с Россией важно поддерживать взаимодействие как с мощной ядерной державой.
"Россия по-прежнему остается мощной страной с ядерным оружием, и для ядерных держав важно поддерживать определенное взаимодействие на правительственном уровне так же, как мы это делаем на дипломатическом", - сказал Рубио журналистам.
В четверг ,26 марта, в Вашингтоне состоялась встреча парламентской делегации из Госдумы РФ с членами конгресса США из обеих партий. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
В пятницу посол России в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что российская парламентская делегация в Вашингтоне обсудила практически все запланированные вопросы. Глава российской дипмиссии добавил, что доволен вторым днем переговоров и обсуждения прошли хорошо.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.