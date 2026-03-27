Рубио прокомментировал переговоры парламентариев России и США

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя визит парламентской делегации Государственной Думы РФ в Вашингтон, заявил, что с Россией важно поддерживать взаимодействие как с мощной ядерной державой.