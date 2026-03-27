Рубио рассказал, когда заработают гарантии безопасности Украине от США
19:48 27.03.2026 (обновлено: 19:58 27.03.2026)
Рубио рассказал, когда заработают гарантии безопасности Украине от США
Рубио: гарантии безопасности Украине от США заработают не раньше конца конфликта

© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mandel Ngan
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Гарантии безопасности Киеву со стороны США не заработают до тех пор, пока конфликт на Украине не завершится, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Гарантии безопасности вступят в силу только после окончания (конфликта на Украине - ред.)", - сказал Рубио журналистам.
Госсекретарь добавил, что Владимиру Зеленскому четко донесли эту мысль.
"Ему (Зеленскому - ред.) очень четко объяснили, и он должен был это понять, что гарантии безопасности будут предоставлены только после окончания (украинского конфликта - ред.)", - подчеркнул Рубио.
В противном случае США оказались бы напрямую вовлечены в конфликт, добавил дипломат.
Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности со стороны США
Вчера, 19:46
 
