Рубио рассказал, когда заработают гарантии безопасности Украине от США

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Гарантии безопасности Киеву со стороны США не заработают до тех пор, пока конфликт на Украине не завершится, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

"Ему (Зеленскому - ред.) очень четко объяснили, и он должен был это понять, что гарантии безопасности будут предоставлены только после окончания (украинского конфликта - ред.)", - подчеркнул Рубио.