Специальная военная операция на Украине
 
19:46 27.03.2026 (обновлено: 20:33 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/rubio-2083395978.html
Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности со стороны США
Владимир Зеленский лжет, утверждая, что гарантии безопасности для Украины со стороны США зависят от вывода ВСУ из Донбасса, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 27.03.2026
ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет, утверждая, что гарантии безопасности для Украины со стороны США зависят от вывода ВСУ из Донбасса, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Это ложь. <...> Очень жаль, что он так сказал", — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.
"Будет потерян". Слова Зеленского о Донбассе вызвали переполох на Западе
Вчера, 16:38
Рубио добавил, что США объяснили Украине позицию России по Донбассу, теперь выбор за Киевом.
"Если они (украинцы. — Прим. ред.) не хотят принимать определенных решений и идти на уступки, то война продолжится", — сказал госсекретарь.

При этом он отметил, что американские гарантии безопасности Киеву не заработают до тех пор, пока конфликт не завершится. По его словам, Владимиру Зеленскому четко донесли эту мысль.
"Люди не готовы": Украина узнала цену дальнейшей жизни под Зеленским
26 марта, 08:00
Рубио также подчеркнул, что Вашингтону важно поддерживать с Москвой каналы связи, так как Россия остается мощной страной с ядерным оружием.
С начала года делегации России, США и Украины провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.
"Это безумие!" На Западе раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому
Вчера, 16:34
 
