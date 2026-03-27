В Брянской области мужчина пострадал при ударе РСЗО "Град"

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате удара РСЗО "Град", который ВСУ нанесли по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

ВСУ нанесли удар РСЗО "Град" по поселку Белая Березка. В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель", - написал Богомаз в канале на платформе Max

Губернатор добавил, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.