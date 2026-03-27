13:29 27.03.2026 (обновлено: 17:06 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/rossija-2083280652.html
В России разработали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия
В России создали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия у женщин, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801171083_0:42:3089:1780_1920x0_80_0_0_db596e0a66d4865dddc65f02c374e47b.jpg
https://ria.ru/20260326/nauka-2082867833.html
Голикова: в России разработали тест-систему для выявления рака эндометрия

Сотрудница лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В России создали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия у женщин, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Учеными разработаны и зарегистрированы оригинальные медицинские изделия диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания", — сказала она на заседании комитета по национальному проекту "Новые технологии сбережения здоровья".
Голикова перечислила и другие разработки, для сердечно-сосудистой хирургии, реанимации и диагностики заболеваний. В их числе — микрокатетеры для сосудов головного мозга, применяемые при лечении инсультов, а также 42 наименования медицинских изделий с возможностью дистанционной передачи данных.
Вице-премьер отметила, что с 2025 года проходят клинические испытания 14 не имеющих аналогов в мире лекарственных препаратов и 23 медицинских изделий. Их должны внедрить с 2027-го. В частности, это вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, в которой, по предварительным оценкам, нуждаются около 20 миллионов взрослых россиян.
