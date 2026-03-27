В России разработали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия

2026-03-27T17:06:00+03:00
https://ria.ru/20260326/nauka-2082867833.html
Голикова: в России разработали тест-систему для выявления рака эндометрия
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В России создали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия у женщин, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Учеными разработаны и зарегистрированы оригинальные медицинские изделия диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания", — сказала она на заседании комитета по национальному проекту "Новые технологии сбережения здоровья".
Голикова
перечислила и другие разработки, для сердечно-сосудистой хирургии, реанимации и диагностики заболеваний. В их числе — микрокатетеры для сосудов головного мозга, применяемые при лечении инсультов, а также 42 наименования медицинских изделий с возможностью дистанционной передачи данных.
Вице-премьер отметила, что с 2025 года проходят клинические испытания 14 не имеющих аналогов в мире лекарственных препаратов и 23 медицинских изделий. Их должны внедрить с 2027-го. В частности, это вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, в которой, по предварительным оценкам, нуждаются около 20 миллионов взрослых россиян.