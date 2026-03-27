В России разработали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия

"Учеными разработаны и зарегистрированы оригинальные медицинские изделия диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания", — сказала она на заседании комитета по национальному проекту "Новые технологии сбережения здоровья".

Вице-премьер отметила, что с 2025 года проходят клинические испытания 14 не имеющих аналогов в мире лекарственных препаратов и 23 медицинских изделий. Их должны внедрить с 2027-го. В частности, это вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, в которой, по предварительным оценкам, нуждаются около 20 миллионов взрослых россиян.