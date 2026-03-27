Рейтинг@Mail.ru
Аль Бано заявил, что с нетерпением ждет встречи с российской публикой - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:43 27.03.2026 (обновлено: 11:10 27.03.2026)
Аль Бано заявил, что с нетерпением ждет встречи с российской публикой
Аль Бано заявил, что с нетерпением ждет встречи с российской публикой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАль Бано
Аль Бано - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Аль Бано. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 27 мар – РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано, который проведет три концерта в России в апреле, заявил РИА Новости, что едет на гастроли как посланник мира и c нетерпением ждет встречи с российской публикой.
"Я еду как посланник мира, потому что с ним приходят творчество, страсть, любовь — все те позитивные элементы, которые необходимы каждому человеку в любой точке планеты", - сказал известный певец.
По его словам, с российской публикой у него всегда были фантастические отношения вне зависимости от того, где проходят его выступления. "Я пою для русских и в Италии, и на Кипре. Это прекрасная связь. Сейчас я с нетерпением жду встречи с ними", - сказал Аль Бано.
"Я предлагаю только и всегда любовь, мир и чуткость к одному из самых прекрасных даров, которые Бог дал человечеству: матери-музыке", - сказал исполнитель.
Итальянский певец Альбано Карризи, известный всему миру как Аль Бано, в апреле даст концерты в России: 18 апреля он выступит в Москве, 21 апреля - в Новосибирске и 23 апреля - во Владивостоке. Аль Бано обрел мировую славу в 1980-е. Песни Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многие другие стали настоящим отражением эпохи и подарили исполнителю миллионы поклонников по всему миру.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала