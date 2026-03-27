Аль Бано заявил, что с нетерпением ждет встречи с российской публикой

РИМ, 27 мар – РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано, который проведет три концерта в России в апреле, заявил РИА Новости, что едет на гастроли как посланник мира и c нетерпением ждет встречи с российской публикой.

"Я еду как посланник мира, потому что с ним приходят творчество, страсть, любовь — все те позитивные элементы, которые необходимы каждому человеку в любой точке планеты", - сказал известный певец.

По его словам, с российской публикой у него всегда были фантастические отношения вне зависимости от того, где проходят его выступления. "Я пою для русских и в Италии , и на Кипре . Это прекрасная связь. Сейчас я с нетерпением жду встречи с ними", - сказал Аль Бано

"Я предлагаю только и всегда любовь, мир и чуткость к одному из самых прекрасных даров, которые Бог дал человечеству: матери-музыке", - сказал исполнитель.