Аль Бано заявил, что с нетерпением ждет встречи с российской публикой
2026-03-27T02:43:00+03:00
РИМ, 27 мар – РИА Новости. Итальянский певец Аль Бано, который проведет три концерта в России в апреле, заявил РИА Новости, что едет на гастроли как посланник мира и c нетерпением ждет встречи с российской публикой.
"Я еду как посланник мира, потому что с ним приходят творчество, страсть, любовь — все те позитивные элементы, которые необходимы каждому человеку в любой точке планеты", - сказал известный певец.
По его словам, с российской публикой у него всегда были фантастические отношения вне зависимости от того, где проходят его выступления. "Я пою для русских и в Италии
, и на Кипре
. Это прекрасная связь. Сейчас я с нетерпением жду встречи с ними", - сказал Аль Бано
.
"Я предлагаю только и всегда любовь, мир и чуткость к одному из самых прекрасных даров, которые Бог дал человечеству: матери-музыке", - сказал исполнитель.
Итальянский певец Альбано Карризи, известный всему миру как Аль Бано, в апреле даст концерты в России
: 18 апреля он выступит в Москве
, 21 апреля - в Новосибирске
и 23 апреля - во Владивостоке
. Аль Бано обрел мировую славу в 1980-е. Песни Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многие другие стали настоящим отражением эпохи и подарили исполнителю миллионы поклонников по всему миру.