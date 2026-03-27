Первый полет нового пилотируемого корабля планируется в 2028 году
Первый полет перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) планируется в 2028 году, сообщил в пятницу заместитель гендиректора "Роскосмоса" по... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T13:29:00+03:00
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первый полет перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) планируется в 2028 году, сообщил в пятницу заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен приступить к полетам в космос", - сказал Крикалев
на дискуссионной панели "Как управлять космосом: современные управленческие технологии" в РАНХИГС.
Он рассказал, что корабль уже прошел статические и динамические испытания. Предстоят парашютные испытания, в ходе которых макет корабля будет сбрасываться с вертолета.
Крикалев подчеркнул, что корабль не создается как замена летающим сейчас "Союзам". Он будет выполнять другие задачи - летать за пределы земной орбиты.
Ранее новый корабль был также известен под именами "Федерация" и "Орел". В рамках испытаний также планируются его полеты к Российской орбитальной станции (первый модуль должен быть запущен в 2028 году).