Первый полет нового пилотируемого корабля планируется в 2028 году

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первый полет перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) планируется в 2028 году, сообщил в пятницу заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен приступить к полетам в космос", - сказал Крикалев на дискуссионной панели "Как управлять космосом: современные управленческие технологии" в РАНХИГС.

Он рассказал, что корабль уже прошел статические и динамические испытания. Предстоят парашютные испытания, в ходе которых макет корабля будет сбрасываться с вертолета.

Крикалев подчеркнул, что корабль не создается как замена летающим сейчас "Союзам". Он будет выполнять другие задачи - летать за пределы земной орбиты.