Рейтинг@Mail.ru
Первый полет нового пилотируемого корабля планируется в 2028 году - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 27.03.2026 (обновлено: 13:29 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/roskosmos-2083276954.html
Первый полет нового пилотируемого корабля планируется в 2028 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041295955_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4b90109b3b225584eda755ac8118d4df.jpg
https://ria.ru/20260310/mks-2079703402.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041295955_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_47b640602cdb045b9b1b584c111c730b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : РоскосмосСтартовая площадка космодрома Байконур
Стартовая площадка космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : Роскосмос
Стартовая площадка космодрома Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Первый полет перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) планируется в 2028 году, сообщил в пятницу заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен приступить к полетам в космос", - сказал Крикалев на дискуссионной панели "Как управлять космосом: современные управленческие технологии" в РАНХИГС.
Он рассказал, что корабль уже прошел статические и динамические испытания. Предстоят парашютные испытания, в ходе которых макет корабля будет сбрасываться с вертолета.
Крикалев подчеркнул, что корабль не создается как замена летающим сейчас "Союзам". Он будет выполнять другие задачи - летать за пределы земной орбиты.
Ранее новый корабль был также известен под именами "Федерация" и "Орел". В рамках испытаний также планируются его полеты к Российской орбитальной станции (первый модуль должен быть запущен в 2028 году).
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
10 марта, 14:43
 
РоскосмосСергей Крикалев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала