Резолюция ООН по работорговле укрепляет позиции Африки, заявил эксперт

БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Резолюция ГА ООН по работорговле в долгосрочной перспективе укрепляет переговорные позиции Африки в ООН даже без одобрения Запада, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор, аналитического центра Afrocentricity Think Tank Ив Экуэ Амайзо.

Израиль и Францию и Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны – США Аргентина . Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию Германию , воздержались.

"В долгосрочной перспективе это укрепляет переговорную позицию Африки , показывая, что континентальные позиции могут иметь силу в ООН даже без одобрения Запада, слегка меняя баланс отношений. При этом некоторые африканские страны будут просто продолжать вести дела как обычно", - сказал Амайзо.

По словам эксперта, резолюция может вызвать краткосрочные дипломатические трения, особенно в вопросах репараций, но не повлияет на ключевые вопросы безопасности или экономические партнерства между государствами.

При этом, по мнению собеседника агентства, президент США Дональд Трамп никогда не согласится платить, но отдельные страны ЕС будут оплачивать возвращение африканского культурного наследия в Африку и его содержание там.