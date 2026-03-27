Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/rezolyutsiya-2083409128.html
Резолюция ООН по работорговле укрепляет позиции Африки, заявил эксперт
Резолюция ООН по работорговле укрепляет позиции Африки, заявил эксперт
в мире
африка
сша
израиль
оон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
https://ria.ru/20260327/rezolyutsiya-2083340318.html
https://ria.ru/20260327/ssha-2083352313.html
африка
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Резолюция ООН по работорговле укрепляет позиции Африки, заявил эксперт

Амайзо: резолюция по работорговле укрепляет позиции Африки без одобрения Запада

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Резолюция ГА ООН по работорговле в долгосрочной перспективе укрепляет переговорные позиции Африки в ООН даже без одобрения Запада, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор, аналитического центра Afrocentricity Think Tank Ив Экуэ Амайзо.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
"В долгосрочной перспективе это укрепляет переговорную позицию Африки, показывая, что континентальные позиции могут иметь силу в ООН даже без одобрения Запада, слегка меняя баланс отношений. При этом некоторые африканские страны будут просто продолжать вести дела как обычно", - сказал Амайзо.
По словам эксперта, резолюция может вызвать краткосрочные дипломатические трения, особенно в вопросах репараций, но не повлияет на ключевые вопросы безопасности или экономические партнерства между государствами.
При этом, по мнению собеседника агентства, президент США Дональд Трамп никогда не согласится платить, но отдельные страны ЕС будут оплачивать возвращение африканского культурного наследия в Африку и его содержание там.
Эксперт подчеркнул, что резолюция однозначно осуждает рабство, трансантлантическую работорговлю как "наиболее бесчеловечное и продолжительное нарушение прав человека".
В миреАфрикаСШАИзраильООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала