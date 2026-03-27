Алжирский политолог назвал резолюцию ГА ООН победой над неоколониализмом

АЛЖИР, 27 мар – РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности стала победой над неоколониализмом, заявил РИА Новости алжирский политолог, преподаватель международных отношений в Университете Скикды в Алжире Иззеддин Нумейри.

Генассамблея Израиль и ООН в четверг поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия Китай , против - США Аргентина . Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.

"Это победа над неоколониализмом, который использует подобную практику для нарушения прав и разграбления достояния народов", - сказал Нумейри.

Он обратил внимание на масштаб поддержки документа.