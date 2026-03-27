Алжирский политолог назвал резолюцию ГА ООН победой над неоколониализмом
Резолюция Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности стала победой над неоколониализмом, заявил РИА Новости РИА Новости, 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/ekspert-2083346543.html
https://ria.ru/20260327/rezolyutsiya-2083340318.html
Политолог Нумейри: резолюция ООН по работорговле — победа над неоколониализмом
АЛЖИР, 27 мар – РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности стала победой над неоколониализмом, заявил РИА Новости алжирский политолог, преподаватель международных отношений в Университете Скикды в Алжире Иззеддин Нумейри.
Генассамблея ООН
в четверг поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия
и Китай
, против - США
, Израиль
и Аргентина
. Инициатором документа выступила Гана
от имени Африканской группы.
"Это победа над неоколониализмом, который использует подобную практику для нарушения прав и разграбления достояния народов", - сказал Нумейри.
Он обратил внимание на масштаб поддержки документа.
"Особенно важно, что инициатива, выдвинутая Ганой от имени Африканской группы, получила поддержку более чем 100 государств, включая крупные державы — Россию и Китай", - сказал собеседник агентства.