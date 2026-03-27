Рейтинг@Mail.ru
Алжирский политолог назвал резолюцию ГА ООН победой над неоколониализмом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/rezolyutsiya-2083348873.html
Алжирский политолог назвал резолюцию ГА ООН победой над неоколониализмом
Резолюция Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности стала победой над неоколониализмом, заявил РИА Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg
https://ria.ru/20260327/ekspert-2083346543.html
https://ria.ru/20260327/rezolyutsiya-2083340318.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_56a241c2ea070626021088e6ccd470db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Алжирский политолог назвал резолюцию ГА ООН победой над неоколониализмом

Политолог Нумейри: резолюция ООН по работорговле — победа над неоколониализмом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛЖИР, 27 мар – РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН по признанию трансатлантической работорговли преступлением против человечности стала победой над неоколониализмом, заявил РИА Новости алжирский политолог, преподаватель международных отношений в Университете Скикды в Алжире Иззеддин Нумейри.
Генассамблея ООН в четверг поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против - США, Израиль и Аргентина. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.
"Это победа над неоколониализмом, который использует подобную практику для нарушения прав и разграбления достояния народов", - сказал Нумейри.
Он обратил внимание на масштаб поддержки документа.
"Особенно важно, что инициатива, выдвинутая Ганой от имени Африканской группы, получила поддержку более чем 100 государств, включая крупные державы — Россию и Китай", - сказал собеседник агентства.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала