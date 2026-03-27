Политик объяснил, почему не все голосовали за резолюцию ООН по работорговле

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейские страны воздержались от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, осудившую трансатлантическую работорговлю, потому что опасаются быть привлеченными к ответу и расплате за колониальные преступления, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

"Европейцы пытаются до сих пор скрыть свою вину и свои преступления, совершавшиеся на протяжении десятилетий или даже веков. Конечно, они не хотят таких резолюций, потому что следующим встанет вопрос о репарациях, которые пробуждающиеся страны Африки могут потребовать от бывших колонизаторов", - сказал Нимайер РИА Новости.