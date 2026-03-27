Политик объяснил, почему не все голосовали за резолюцию ООН по работорговле
Европейские страны воздержались от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, осудившую трансатлантическую работорговлю, потому что опасаются быть привлеченными
2026-03-27T16:45:00+03:00
Нимайер: Европа боится, что ей придется платить за колониальные преступления
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейские страны воздержались от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, осудившую трансатлантическую работорговлю, потому что опасаются быть привлеченными к ответу и расплате за колониальные преступления, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
"Европейцы пытаются до сих пор скрыть свою вину и свои преступления, совершавшиеся на протяжении десятилетий или даже веков. Конечно, они не хотят таких резолюций, потому что следующим встанет вопрос о репарациях, которые пробуждающиеся страны Африки могут потребовать от бывших колонизаторов", - сказал Нимайер РИА Новости.
В качестве примера он привел расправы над колониальным населением в нынешней Намибии
, бывшей колонией Германии
на рубеже XIX и XX веков. Берлин
, ранее заплативший некоторую компенсацию, опасается, что его призовут к еще большей ответственности, считает собеседник.
"Если посмотреть на Бельгию
, Францию
, Британию, увидим еще более ужасные преступления, они были хуже всех. По этой причине европейцы воздержались от голосования за резолюцию, показав настоящее лицо наших политических лидеров", - заключил политик.