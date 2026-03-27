16:38 27.03.2026 (обновлено: 16:45 27.03.2026)
Политик объяснил, почему не все голосовали за резолюцию ООН по работорговле
Политик объяснил, почему не все голосовали за резолюцию ООН по работорговле
Европейские страны воздержались от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, осудившую трансатлантическую работорговлю, потому что опасаются быть привлеченными
Флаг у штаб-квартиры ООН. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европейские страны воздержались от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, осудившую трансатлантическую работорговлю, потому что опасаются быть привлеченными к ответу и расплате за колониальные преступления, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
Сенатор прокомментировал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю
Вчера, 16:01
"Европейцы пытаются до сих пор скрыть свою вину и свои преступления, совершавшиеся на протяжении десятилетий или даже веков. Конечно, они не хотят таких резолюций, потому что следующим встанет вопрос о репарациях, которые пробуждающиеся страны Африки могут потребовать от бывших колонизаторов", - сказал Нимайер РИА Новости.
В качестве примера он привел расправы над колониальным населением в нынешней Намибии, бывшей колонией Германии на рубеже XIX и XX веков. Берлин, ранее заплативший некоторую компенсацию, опасается, что его призовут к еще большей ответственности, считает собеседник.
"Если посмотреть на Бельгию, Францию, Британию, увидим еще более ужасные преступления, они были хуже всех. По этой причине европейцы воздержались от голосования за резолюцию, показав настоящее лицо наших политических лидеров", - заключил политик.
Африканский союз приветствовал резолюцию ГА ООН, осуждающую работорговлю
Вчера, 15:06
 
