12:52 27.03.2026
Рецидивиста из Саратова приговорили к 17 годам за нападение на полицейского
Происшествия, Пугачев, Россия, Саратовская область, Саратовский областной суд, Саратов
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 27.03.2026
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
САРАТОВ, 27 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд отправил рецидивиста на 17 лет в тюрьму и колонию особого режима за нападение с ножом на сотрудника полиции и другие преступления, сообщает региональная прокуратура.
В надзорном ведомстве отметили, что особо тяжкое преступление было совершено 18 апреля 2025 года у железнодорожного переезда в Пугачеве. Ранее неоднократно судимый 36-летний житель региона оказал активное сопротивление сотруднику полиции, нанес ему несколько ножевых ранений и пытался убежать. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержал другой полицейский, было возбуждено дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
"Подсудимый свою вину в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и несоблюдении административных ограничений признал полностью. Причастность же к посягательству на жизнь полицейского отрицал, указывая на отсутствие на это умысла, не оспаривая при этом причинение ножевых ранений", - написала прокуратура Саратовской области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшихся – в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок один год.
Кроме того, рецидивист был признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, так как был задержан с мефедроном, а также неоднократном несоблюдении административных ограничений, установленных ему судом. Он четыре раза не явился в орган внутренних дел на регистрацию, шесть раз отсутствовал по месту жительства, в том числе в ночное время; нарушил запрет на выезд за пределы района проживания, добавили в надзорном ведомстве.
По данным картотеки Саратовского областного суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, приговор был вынесен в пятницу Эмину Мирзоеву судьей Алексеем Рокутовым.
