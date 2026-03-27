Рецидивиста из Саратова приговорили к 17 годам за нападение на полицейского

САРАТОВ, 27 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд отправил рецидивиста на 17 лет в тюрьму и колонию особого режима за нападение с ножом на сотрудника полиции и другие преступления, сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшихся – в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок один год.

Кроме того, рецидивист был признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, так как был задержан с мефедроном, а также неоднократном несоблюдении административных ограничений, установленных ему судом. Он четыре раза не явился в орган внутренних дел на регистрацию, шесть раз отсутствовал по месту жительства, в том числе в ночное время; нарушил запрет на выезд за пределы района проживания, добавили в надзорном ведомстве.